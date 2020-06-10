Главный тренер «Сток Сити» заразился коронавирусом
Главный тренер «Сток Сити» Майкл О’Нил заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее специалист пять раз проходил тестирование на коронавирус, и его результаты были отрицательными. О'Нил отправится на самоизоляцию и будет поддерживать контракт с тренерским штабом клуба и футболистами при помощи видеосвязи. Ассистент главного тренера Билли МакКинлай временно возьмёт на себя обязанности по подготовке команды к предстоящим играм.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе Чемпионшип. Возобновление сезона запланировано на 20 июня. «Сток Сити» проведёт первый матч после возобновления турнира на выезде с «Редингом» 20 июня.
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