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Главный тренер «Сток Сити» заразился коронавирусом

Главный тренер «Сток Сити» заразился коронавирусом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Сток Сити» Майкл О’Нил заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее специалист пять раз проходил тестирование на коронавирус, и его результаты были отрицательными. О'Нил отправится на самоизоляцию и будет поддерживать контракт с тренерским штабом клуба и футболистами при помощи видеосвязи. Ассистент главного тренера Билли МакКинлай временно возьмёт на себя обязанности по подготовке команды к предстоящим играм.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе Чемпионшип. Возобновление сезона запланировано на 20 июня. «Сток Сити» проведёт первый матч после возобновления турнира на выезде с «Редингом» 20 июня.

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