Месси является самым эффективным игроком Примеры, выходящим на замену

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым эффективным действующим футболистом чемпионата Испании, выходящим на замену, сообщает AS.

По данным источника, за свою карьеру Месси забил 24 гола, начиная матч на скамейке запасных. Больше Месси за всю историю Примеры, выходя на замену, забили лишь Хулио Салинас (28) и Оскар де Паула (27).

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. При этом всего дважды он не смог провести на поле все 90 минут. В матче с «Гранадой» он остался на скамейке запасных, а во время игры с «Вильярреалом» он был заменён из-за повреждения.

В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня. Главный тренер сине-гранатовых Энрике Сетьен заверил, что Месси примет участие в матче, несмотря на повреждение.