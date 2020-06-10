«Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть». Бывший спортдир «Енисея» ответил Аленичеву

Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на слова экс-наставника команды Дмитрия Аленичева, который заявил, что он позволял себе в нетрезвом виде заходить в тренерскую и рассуждать о тактических нюансах.

«Про появление в тренерской в нетрезвом виде — это, видимо, Дмитрию Анатольевичу приснилось в пьяном угаре. Ему бы вообще лучше помолчать на эту тематику. Можно ведь вспомнить историю, как он отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулём ГИБДД, первым делом как раз позвонил сотрудникам клуба — на место приехал замдиректора по фин-правовым вопросам. Когда он пришёл в сознание на следующий день, то первым делом выступил в прессе, обвинив руководство клуба, что подстроили ситуацию.

Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть. Само по себе оно, наверное, ничего страшного, если только это происходит не в тренерской и у тебя там не забит холодильник «Шпатеном» под завязку, а администратор команды вместо подготовки к тренировке «шестерит» в магазинчик за поиском свежей рыбки. В весенней части сезона-2017/2018, когда мы с треском упустили 10-очковый отрыв и с первого места слетели на третье, на одну из тренировок Дмитрий Анатольевич просто не смог выйти, потому что отмокал в восстановительном центре в хамаме.

Теперь по поводу моего появление в тренерской, где я якобы пытался умничать о тактике игры. Формально тренерские штабы всех трёх подразделений «Енисея» (основа, молодёжь, женская команда) согласно штатному расписанию сначала подчинялись спортдиру, а потом уже директору. Но что касается главной команды, то, конечно же, я этим за два сезона ни разу не злоупотреблял. Единственный раз я зашёл к ним в тренерскую с критикой — после домашнего матча с «Уралом». Это была первая по-настоящему домашняя игра в Красноярске.

Каких только сил стоило убедить РФС и РПЛ в порядке исключения допустить наш стадион к проведению матча, чтобы потом в присутствии 12 тысяч зрителей увидеть то, что было в первой домашней игре РПЛ? Сами футболисты говорили, что в раздевалке апатия и никто не пытается ими управлять. Поэтому я и спросил в тренерской, что, собственно, происходит. Да, это было в грубой форме и с использованием ненормативной лексики. Да, по форме подачи, конечно, я был неправ. Но это произошло лишь от того, что мне не всё равно», — написал Петровский.