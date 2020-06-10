Экс-игрок «Динамо» Коштинья: только завистники не любят Роналду

Бывший полузащитник московского «Динамо» и национальной команды Португалии Коштинья поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Однажды на тренировке игроки «Реала» отрабатывали удары против голкиперов. За 20 попыток Криштиану не забил только один раз. Большинство других футболистов не реализовали от шести до десяти ударов. Все начали над ним подшучивать, и он очень расстроился. Затем Роналду взял мешок с мячами и пошёл бить по воротам в одиночестве. Он хочет забить все 20 раз. Сколько ещё таких игроков? Это показывает его характер.

Было видно, что Роналду хочет стать лучшим в мире. Он уважал ветеранов и задавал много вопросов. Постепенно он занял своё место в национальной команде, и Португалия выиграла от его лидерства. Криштиану усердно работает. Он не сидит и не ждёт, а пытается найти способ стать лучше. Невозможно не любить Роналду. Только завистники его не любят. Будучи португальцем, я горжусь им», — приводит слова Коштиньи Goal.