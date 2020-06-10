Конте надеется, что «Интер» сможет заполучить Вертонгена этим летом

Руководство миланского «Интера» этим летом попытается договориться о подписании контракта с защитником лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Яном Вертонгеном. На переходе 33-летнего бельгийца настаивает главный тренер чёрно-синих Антонио Конте, сообщает Calciomercato.

Вертонген станет свободным агентом по окончании сезона-2019/2020. Конте надеется, что клуб сможет заполучить защитника, которым также интересуется «Рома». При этом не исключено, что Ян продолжит выступать за «Тоттенхэм», если продлит соглашение.

В нынешней кампании Вертонген принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, 4 встречах Кубка Англии и 3 играх Лиги чемпионов. В активе защитника 2 гола и 1 результативная передача.

До перехода в «Тоттенхэм» Ян играл в амстердамском «Аяксе» и «Валвейке».