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Конте надеется, что «Интер» сможет заполучить Вертонгена этим летом

Конте надеется, что «Интер» сможет заполучить Вертонгена этим летом
Футбол / Англия 0

Руководство миланского «Интера» этим летом попытается договориться о подписании контракта с защитником лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Яном Вертонгеном. На переходе 33-летнего бельгийца настаивает главный тренер чёрно-синих Антонио Конте, сообщает Calciomercato.

Вертонген станет свободным агентом по окончании сезона-2019/2020. Конте надеется, что клуб сможет заполучить защитника, которым также интересуется «Рома». При этом не исключено, что Ян продолжит выступать за «Тоттенхэм», если продлит соглашение.

В нынешней кампании Вертонген принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, 4 встречах Кубка Англии и 3 играх Лиги чемпионов. В активе защитника 2 гола и 1 результативная передача.

До перехода в «Тоттенхэм» Ян играл в амстердамском «Аяксе» и «Валвейке».

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