Самедов: празднование чемпионства «Спартака» получилось смазанное

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился воспоминаниями о чемпионском титуле 2017 года.
«В раздевалке „Спартака“ все жили этим чемпионством, отрывом и тем, что не нужно подпускать к себе конкурентов. Абсолютно все. Никаких склок, подводных течений, и тренер говорил, что ничего ещё не решено.
Празднование получилось смазанное, смотрели игру соперника и отпраздновали чемпионство. Мы просто все собрались в ресторане, и всё.
В этом чемпионстве значимы все. Но всё равно появляются люди, которые пытаются тянуть одеяло на себя. Про багаж Аленичева ничего не могу сказать, я с ним не работал. Пилипчук — аналитик, тесно общался с некоторой группой людей. Может, эта группа и думает, что это его заслуга. Я так не считаю. Я считаю, что он как аналитик хорошо выполнял свою работу. Каррера как главный тренер хорошо выполнял свою работу, а команда полностью выполняла установку всего тренерского штаба. Всё это в совокупности привело к чемпионству», — рассказал Самедов в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
- 10 июня 2020
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