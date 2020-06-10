Медведев объяснил, почему «Зенит» был против жеребьёвки перед матчем со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил позицию клуба при определении места проведения полуфинального матча Кубка России со «Спартаком», который в итоге было решено провести в Санкт-Петербурге.



«Надо вместе идти простым и логическим ходом. ЦСКА не летит в Санкт-Петербург, они проиграли «Спартаку» в четвертьфинале. «Динамо» и «Локомотив» тоже не летят. Так что, если рассуждать логически, в Санкт-Петербург нужно лететь Федуну. Но это всё шутки.



Если говорить серьёзно, то есть несколько факторов: в регламенте Кубка России был недосмотр, связан он с переходом на старую-новую систему розыгрыша турнира – от двух матчей обратно к одному. Во всех предыдущих розыгрышах Кубка, кроме сезона-2018/2019, хозяин поля определялся по наименьшему количеству сыгранных домашних матчей после 1/16 финала. Да и в этом сезоне, несмотря на отсутствие нужного пункта в регламенте, хозяин матча «Химки» – «Торпедо» в четвертьфинале определялся именно так. Более того, на сайте РФС ещё 18 ноября даже сказано, что по регламенту Кубка хозяева поля в 1/8, 1/4 и 1/2 финала должны определяться по наибольшей разнице выездных и домашних матчей. Жребий предусмотрен, если на выезде и дома команды сыграли равное количество матчей. Мы дома играли только с «Томью», но летали в Грозный и Красноярск. «Спартак» же на выезде играл лишь один раз – с «КАМАЗом». Кстати, не такой дальний выезд, как наш в Красноярск. Так что никакого другого варианта, кроме Санкт-Петербурга, не было. Подавляющее большинство членов исполкома РФС проголосовало за это решение. На него однозначно указывает прецедентное право», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».