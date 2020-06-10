Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.



Накануне, 9 июня, исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге. Федун после этого заявил следующее: «Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».



«Последовать рекомендации Леонида Арнольдовича по поводу Вилкова я не могу – мы судей на матчи не назначаем (смеётся)», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».