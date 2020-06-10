Тихонов против Тошича. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В 12-й паре 1/16 финала встретились Андрей Тихонов («Спартак») — гол в ворота «Интера» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (14 апреля 1998 года) — и Зоран Тошич (ЦСКА) — гол в ворота мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов сезона-2011/2012 (14 марта 2012 года). Дуэль уже началась.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева и Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова и Бранислава Ивановича.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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