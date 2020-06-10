Жена Мамаева: в детстве зарабатывала авторитет силой. Даже с Пашей дерёмся — такие приколы

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала о своих отношениях с мужем и другими людьми.

«Женщина сама выбирает то, какой она будет. В отношениях с мужчиной, на работе или ещё где-то… Она самостоятельно выбирает позицию: либо слабая, либо сильная. Почему одних бьют, а других любят и носят на руках? Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее.

Меня ещё в детстве пытались постоянно задевать, и я зарабатывала авторитет силой. Самоуверенность всегда мне помогала. Если ты идешь с короной на голове, окружающие смотрят и думают: а может, она реально королева? И тебя начинают уважать. С Пашей мы даже дерёмся, но для нас это нормально. Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеётся», — сказала Мамаева в первом выпуске документального фильма «Нефутбольные истории» на «Матч ТВ».



«Матч ТВ» покажет многосерийный документальный фильм «Нефутбольные истории» о жизни жен футболистов в России. Героиней первого выпуска станет Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Премьерный выпуск фильма выйдет в эфир 12 июня. Авторами фильма выступили журналист Наталья Игнашевич (супруга футболиста Сергея Игнашевича), известная по работе на «НТВ-Плюс», и писатель, сценарист Мария Павлович.