Брайтвайт: никому не говорил о переговорах с «Барсой». Жена думала, что у меня любовница

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт рассказал, что супруга подозревала его в измене во время переговоров с каталонским клубом.
«О переговорах с „Барселоной“ я никому не говорил. Единственный человек, который узнал об этом — моя жена. Было бы неуважением не сказать ей, потому что мы живём вместе, у нас четверо детей.
Она сама начала что-то подозревать, потому что я всегда выходил из дома, чтобы поговорить по телефону с представителями «Барсы», несмотря на холодную погоду. В какой-то момент она даже спросила меня, есть ли у меня любовница", — приводит слова Брайтвайта Sport.es.
Напомним, «Барселона» выкупила Мартина у «Леганеса» в феврале 2020 года за € 18 млн. В составе сине-гранатовых датчанин принял участие в 3 матчах испанской Примеры (0 голов, 0 результативных передач).
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