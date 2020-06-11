Брайтвайт: никому не говорил о переговорах с «Барсой». Жена думала, что у меня любовница

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт рассказал, что супруга подозревала его в измене во время переговоров с каталонским клубом.

«О переговорах с „Барселоной“ я никому не говорил. Единственный человек, который узнал об этом — моя жена. Было бы неуважением не сказать ей, потому что мы живём вместе, у нас четверо детей.

Она сама начала что-то подозревать, потому что я всегда выходил из дома, чтобы поговорить по телефону с представителями «Барсы», несмотря на холодную погоду. В какой-то момент она даже спросила меня, есть ли у меня любовница", — приводит слова Брайтвайта Sport.es.

Напомним, «Барселона» выкупила Мартина у «Леганеса» в феврале 2020 года за € 18 млн. В составе сине-гранатовых датчанин принял участие в 3 матчах испанской Примеры (0 голов, 0 результативных передач).