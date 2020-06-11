Голландские учёные доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле

Голландская информационная компания SciSports совместо с Университетом Левена в Бельгии провела исследование игровых качеств нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.



По результатам анализа оказалось, что на игровом поле аргентинец в два раза превосходит португальца. Исследование определяет так называемую «ценность действий на основе оценки возможностей», которая основывается на большом количестве параметров игры.



Конкретно оценивается все действия, которые производит футболист в ходе игры и его участие в финальном результате встречи. При этом за оцениваемый период был взят промежуток между 2013 и 2016 годами, что теоретически должно было сыграть против Месси, поскольку по статистике это был самый результативный период Роналду.



Итоговый результат Лионеля составил 1,21 против 0,61 у Криштиану. Исследование показало, что Месси производит больше действий с мячом, создаёт больше моментов, а также оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.

Месси является самым эффективным игроком Примеры, выходящим на замену