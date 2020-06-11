Хохлов: мне импонирует «Барселона». Хочется, чтобы она стала чемпионом

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов проанализировал возобновление чемпионата Испании. После 27 туров «Барселона» лидирует, набрав 58 очков, а «Реал» идёт вторым с 56 очками.



«На кого ставлю в чемпионской гонке? Я здесь буду немножко необъективен, поскольку мне всегда импонировала „Барселона“. Хотелось бы, чтобы она стала чемпионом. Но у „Реала“ тоже классная команда с обилием звёзд. Посмотрим, как всё сложится. Пока „Барселона“ лидирует с преимуществом в два очка, однако до конца сезона всякое может произойти.



Высказывание Месси о недостаточно сильном составе „Барселоны“ для побед в Примере и Лиге чемпионов я вижу немножко с другой стороны. Многие подумали, что тем самым Месси решил раскритиковать партнёров. Но он ничего просто так не говорит. Мне кажется, таким образом аргентинец хотел завести одноклубников. Так что никакой проблемы здесь не вижу.



Что касается игры россиян в Испании в нынешнем сезоне, то по Смолову сложно что-то сказать однозначно, поскольку он провёл не так много матчей. А Черышев уже давно в Испании, уровень его игры всем примерно известен. Если обойдётся без травм, сможет показывать яркий футбол, чего ему и желаю», — сказал Хохлов в интервью «Российской газете».

Хохлов: если Кокорин хочет уехать в Европу, то это нужно делать прямо сейчас