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Яровинский: мне говорили, что «Халл Сити» — худшее место работы на земле

Яровинский: мне говорили, что «Халл Сити» — худшее место работы на земле
Футбол / РПЛ 0

Новый выпуск подкаста «SILA Права» посвящён теме селекции в футбольном клубе и работе спортивных директоров. Гостем программы стал Олег Яровинский, отвечавший за селекцию в ФК «Москва», ПФК ЦСКА, а теперь работает в казанском «Рубине». Не будучи профессиональным футболистом, Олег смог заслужить доверие Леонида Слуцкого и работал его ассистентом в «Халл Сити» и «Витессе».

«Когда Слуцкий ушёл из ЦСКА, у меня не было мысли уходить вслед за ним, даже не думал об отъезде из России. Вместо Слуцкого пришёл Гончаренко, и мы с ним выстроили прекрасное взаимодействие. Вдруг через какое-то время мне позвонил Леонид Викторович и предложил поехать в Англию его помощником. Очень сильно удивился его предложению. У меня всё было хорошо в ЦСКА, жена вот-вот должна была родить. В общем, всё складывалось так, чтобы сказать «нет», но я сказал «да». Было много людей, которые меня отговаривали, говорили, что «Халл Сити» – худшее место работы на земле, что там очень сложное руководство. Примерно на второй секунде общения с президентом «Халл Сити» стало понятно, что соглашаться на эту работу – чистая авантюра. Но такие предложения бывают раз в жизни. От таких авантюр просто нельзя отказываться», — сказал Яровинский.

Слушайте подкаст полностью на удобных платформах:

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Посмотреть видео можно на канале «Чемпионат.Подкаст» в YouTube.

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