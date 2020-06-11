Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» расстался с воспитанником «Спартака» Савичевым

«Енисей» расстался с воспитанником «Спартака» Савичевым
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба «Енисея» в официальном сообществе клуба во "ВКонтакте" сообщила об уходе из команды полузащитника Константина Савичева по семейным обстоятельствам.

«Это решение далось мне нелегко. Хочу сказать большее спасибо всем, кто был причастен к клубу, выражаю большую благодарность руководству, которое пошло мне навстречу в моей ситуации: мы друг друга услышали и поняли. Большое спасибо вам, болельщики «Енисея», за то, что вы, несмотря ни на что, поддерживаете нас, вы наш 12-й игрок. Даже когда у нас не всё получается, оставайтесь с нами. Мне было приятно находится в клубе и в Красноярске, но такова футбольная жизнь, и наши пути с «Енисеем» сегодня расходятся. Желаю команде только процветания, достичь тех высот, которые она перед собой поставит, и всего-всего наилучшего!» — сказал Савичев.

26-летний Савичев является воспитанником «Спартака». За «Енисей» он выступал с 2018 года, провёл за клуб 39 матчей и забил пять голов.

«Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть». Бывший спортдир «Енисея» ответил Аленичеву
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020