«Енисей» расстался с воспитанником «Спартака» Савичевым

Пресс-служба «Енисея» в официальном сообществе клуба во "ВКонтакте" сообщила об уходе из команды полузащитника Константина Савичева по семейным обстоятельствам.
«Это решение далось мне нелегко. Хочу сказать большее спасибо всем, кто был причастен к клубу, выражаю большую благодарность руководству, которое пошло мне навстречу в моей ситуации: мы друг друга услышали и поняли. Большое спасибо вам, болельщики «Енисея», за то, что вы, несмотря ни на что, поддерживаете нас, вы наш 12-й игрок. Даже когда у нас не всё получается, оставайтесь с нами. Мне было приятно находится в клубе и в Красноярске, но такова футбольная жизнь, и наши пути с «Енисеем» сегодня расходятся. Желаю команде только процветания, достичь тех высот, которые она перед собой поставит, и всего-всего наилучшего!» — сказал Савичев.
26-летний Савичев является воспитанником «Спартака». За «Енисей» он выступал с 2018 года, провёл за клуб 39 матчей и забил пять голов.
- 11 июня 2020
-
16:37
-
16:21
-
16:17
-
15:58
-
15:49
-
15:26
-
15:15
-
14:57
-
14:34
-
14:34
-
14:20
-
14:19
-
13:56
-
13:39
-
13:27
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:25
-
12:15
-
11:49
-
11:41
-
11:15
-
11:11
-
10:54
-
10:51
-
10:44
-
10:20
-
10:18
-
09:54
-
09:41
-
09:31
-
09:07
-
08:30
-
07:25