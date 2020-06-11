«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0
«Ливерпуль» одержал победу в товарищеском матче с «Блэкберн Роверс». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0.
Как сообщает Watch LFC в «Твиттере», голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.
«Ливерпуь», набрав 82 очка в 29 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 25 очков. В свою очередь «Блэкберн» с 53 очками после 37 туров располагается на 10-й строчке в таблице Чемпионшипа.
Нынешний сезон в Англии, как и практически во всех странах, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
На «Ливерпуль» подали в суд из-за контракта с букмекером
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