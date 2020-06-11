«Казалось, мною интересуется половина АПЛ». Кариус рассказал, как попал в «Манчестер Сити»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился воспоминаниями о переходе в «Манчестер Сити», в системе которого находился с 2009 по 2011 год.



«Тогда я играл за сборную Германии U16. На наших матчах было полно скаутов. В 16 лет можно было подписать первый профессиональный контракт, и мне поступило множество предложений из различных клубов, но «Манчестер Сити» предпринял особые усилия, чтобы заполучить меня. Они показали конкретный план. Например, мне рассказали, как я мог бы пробиться в основную команду. Меня это привлекло. Но я также легко представлял, что останусь в «Штутгарте». В итоге их план оказался менее убедительным, поэтому сказал себе, что принимаю вызов и еду в Англию.



Кто ещё мною интересовался? Казалось, половина Премьер-лиги. В Германии рассматривал только «Штутгарт», потому что клуб известен работой с молодыми игроками, и я наслаждался обучением там. Тогда приход новых владельцев в «Манчестер Сити» только начинался. Клуб ещё полагался на своих воспитанников. Многие из них добились успеха, академия была на хорошем счету, поэтому решил перейти туда», — цитирует Кариуса Transfermarkt.

Лорис Кариус: у меня нет необходимости покидать «Ливерпуль». Я в лучшем клубе в мире