Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в первом матче за три месяца
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление команды в товарищеском матче с «Блэкберн Роверс» (6:0), ставшем для команды первым за три месяца.
«Это не просто тренировка. Для нас это действительно важная проверка. Команда смотрелась здорово. С первой минуты всё выглядело хорошо. Да, приходится снова привыкать к игре с командами с глубокой обороной. «Блэкберн» периодически начинал атаки со своей половины поля, так что нам удалось поработать над высоким прессингом. Контрпрессинг был великолепным, игра была отличной, а голы – прекрасными. Так что день получился действительно хорошим.
Благодарен «Блэкберну», что приехали сюда. Желаю им всего наилучшего», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0
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