«Севилья» победила «Бетис» в дерби. Это первый матч в чемпионате Испании после паузы
В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» принимала «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.
Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины матча, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Лукаса Окампоса с пенальти. Спустя всего 6 минут «Севилья» удвоила преимущество усилиями хавбека Фернандо.
«Севилья», набрав 50 очков, закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от «Реала Сосьедад» и «Хетафе» на 4 очка. Уступает команда только «Барселоне» (58) и «Реалу» (56). «Бетис» (33) по-прежнему располагается на 12-й строчке.
Календарь чемпионата Испании сезона-2019/2020.
- 12 июня 2020
-
01:34
-
01:16
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:23
- 11 июня 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:27
-
23:25
-
22:56
-
22:38
-
22:24
-
22:16
-
22:06
-
22:04
-
21:55
-
21:36
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:48
-
20:38
-
20:31
-
20:25
-
20:18
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:43
-
19:19
-
19:14
Партнерский контент