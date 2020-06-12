«Севилья» победила «Бетис» в дерби. Это первый матч в чемпионате Испании после паузы

В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» принимала «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.



Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины матча, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Лукаса Окампоса с пенальти. Спустя всего 6 минут «Севилья» удвоила преимущество усилиями хавбека Фернандо.



«Севилья», набрав 50 очков, закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от «Реала Сосьедад» и «Хетафе» на 4 очка. Уступает команда только «Барселоне» (58) и «Реалу» (56). «Бетис» (33) по-прежнему располагается на 12-й строчке.



Календарь чемпионата Испании сезона-2019/2020.