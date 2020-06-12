Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» победила «Бетис» в дерби. Это первый матч в чемпионате Испании после паузы

«Севилья» победила «Бетис» в дерби. Это первый матч в чемпионате Испании после паузы
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» принимала «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины матча, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Лукаса Окампоса с пенальти. Спустя всего 6 минут «Севилья» удвоила преимущество усилиями хавбека Фернандо.

«Севилья», набрав 50 очков, закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от «Реала Сосьедад» и «Хетафе» на 4 очка. Уступает команда только «Барселоне» (58) и «Реалу» (56). «Бетис» (33) по-прежнему располагается на 12-й строчке.

Календарь чемпионата Испании сезона-2019/2020.

Испания - Примера. 28-й тур
11 июня 2020, четверг. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Окампос – 56' (пен)   2:0 Фернандо – 62'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020