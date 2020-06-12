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Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»

Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда, а также выразил мнение, что форвард может выиграть «Золотой мяч».

«Он выглядит неудержимым в этом сезоне. Выглядит таким уверенным. Я не видел этого в нём раньше. Он всегда был уверен в себе, но не до такого уровня. Он так повзрослел.

Он знает, что у него есть способность быть одним из лучших, и он постоянно старается изо всех сил, чтобы добиться максимума. Нет никаких причин, если он продолжит так играть, почему он не сможет выиграть когда-то «Золотой мяч», — приводит слова Шоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, стал автором 19 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.

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