Лукас Окампос – первый игрок «Севильи» с 2011 года, забивший в 5 матчах Ла Лиги подряд

В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» принимала «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого забитого мяча в матче стал 25-летний полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, уверенно реализовавший пенальти. Как сообщает Opta, аргентинский хавбек стал первым игроком «Севильи» с 2011 года, которому удалось отличиться забитым мячом в 5 играх чемпионата Испании кряду. Прошлым игроком клуба, которому удалось отметиться подобным достижением, был известный испанский форвард – Альваро Негредо.

Лукас Окампос стал игроком «Севильи» летом прошлого года, перейдя из «Марселя» за € 15 млн. Ранее он выступал за такие клубы, как «Ривер Плейт», «Монако», «Марсель», «Дженоа» и «Милан». В текущем сезоне за «Севилью» он принял участие в 29 встречах во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами.