Мендьета: Черышев мог бы добиться большего, если бы не травмы
Бывший полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета поделился мыслями о российском хавбеке «летучих мышей» Денисе Черышеве.
«Черышев — воспитанник «Реала», всю карьеру провел в Ла Лиге. Он давно играет на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, мог бы добиться большего. Но что есть, то есть. Думаю, он поможет «Валенсии» в оставшихся играх. А что будет летом — большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды», — приводят слова Мендьеты «Известия».
Сегодня, 12 июня, «Валенсия» проведёт первый матч в чемпионате Испании после паузы. Соперником команды станет «Леванте». Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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