Денис Черышев и другие футболисты «Валенсии» поддержали акцию протеста против расизма

Футболисты испанского футбольного клуба «Валенсия» поддержали акцию протеста против расизма Black Lives Matter (Жизни чёрных важны), встав на одно колено на поле. В мероприятии принял участие российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев.

«Валенсия» выступает против любого расизма, неравенства и дискриминации. Жизни чёрных важны», — говорится в сообщении клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Валенсии» в «Инстаграме».

Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.