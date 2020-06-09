Денис Черышев и другие футболисты «Валенсии» поддержали акцию протеста против расизма
Футболисты испанского футбольного клуба «Валенсия» поддержали акцию протеста против расизма Black Lives Matter (Жизни чёрных важны), встав на одно колено на поле. В мероприятии принял участие российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев.
«Валенсия» выступает против любого расизма, неравенства и дискриминации. Жизни чёрных важны», — говорится в сообщении клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Валенсии» в «Инстаграме».
Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.
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