Ибрагимович хочет немедленно обсудить новый контракт с «Миланом». Клуб просит подождать

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович хочет как можно скорее провести с клубом переговоры о новом контракте, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Срок действия нынешнего контракта игрока истекает 30 июня.

По данным источника, исполнительный директор «Милана» Иван Газидис просит шведа подождать до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым. Сообщается, что Ибрагимович уже начал искать другие варианты на случай, если продлить контракт с «Миланом» не удастся.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.