Ибрагимович выразил недовольство работой директора «Милана» Газидиса

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил недовольство работой исполнительного директора «Милана» Иваном Газидисом на прошедшей тренировочной сессии, сообщает журналист Radio Rossonera Пьето Бальцано Прота в «Твиттере».
Вчера, 10 июня, Иван Газидис встретился с командой в тренировочном центре в Миланелло и сообщил игрокам, что руководство приняло предложение команды о сокращении апрельской зарплаты на 50%. Одним из тех, кто вёл диалог с руководством от коллектива игроков, был как раз Златан Ибрагимович. Главное недовольство шведа заключалось в том, что выдвинутое командой предложение было принято лишь спустя 5 дней. При этом никакого конфликта, о котором сообщали различные итальянские СМИ, не было. Ответы исполнительного директора устроили команду, а в конце Газидис повторил просьбу завершить сезон на положительной ноте, попав в еврокубки.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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