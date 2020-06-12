Игуаин, Кьеллини и Рэмси не попали в заявку «Ювентуса» на матч Кубка Италии с «Миланом»

Туринский «Ювентус» объявил заявку команды на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом». В список вошли 23 футболиста.
Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Пьянич, Хедира, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Мураторе, Роналду, Дибала, Куадрадо, Дуглас Коста, Бернардески, Уриони, Оливиери, Занимаккия.
Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом матче полуфинала 1/2 финала Кубка Италии, который прошёл 13 февраля, «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1). В другом полуфинале играют «Наполи» и миланский «Интер».
- 12 июня 2020
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