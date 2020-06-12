Кроос: Мбаппе и Санчо в «Реале»? 80 процентов слухов являются неправдой

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о слухах, согласно которым «сливочные» в ближайшее трансферное окно могут приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и хавбека леверкузенского «Байера» Кая Хаверца.
«Не знаю, чего хочет «Реал» и что может позволить себе с финансовой точки зрения. Упомянутые игроки интересны многим клубам, поскольку они молоды и сильны. Но за шесть лет пребывания в Мадриде я слышал очень много трансферных слухов и могу сказать, что в 80 процентах случаев всё складывалось иначе», — приводит слова Крооса Goal.
«Реал», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. 14 июня команда Зинедина Зидана в Мадриде проведёт матч 28-го тура с «Эйбаром», начало — в 20:30 мск.
- 12 июня 2020
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