Джанлуиджи Буффон: возвращение футбола — важный шаг для всей Италии
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом».
«Прекрасное ощущение от возвращения к нормальному укладу жизни. Возвращение футбола — важный шаг, и он влияет на общее настроение страны. Это важно для всей Италии. Конечно, сейчас мы переживаем трудное время для всех нас. Никто не был готов к такому, на всех сильно давило ощущение неопределённости.
Я выиграл много трофеев, поэтому уже удовлетворён. История „Ювентуса“ продолжается, поэтому, естественно, мы хотим сделать всё возможное, чтобы одержать новую победу. Очень хочу повторить рекорд Роберто Манчини по победам в Кубке Италии», — приводит слова Джанлуиджи Буффона Football Italia.
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- 12 июня 2020
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