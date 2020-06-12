Александр Кокорин: тюрьма меня ничему не научила

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о том, что осознал в тюрьме.
«Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому там не желаю жизни, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно всё делать аккуратненько», — сказал Кокорин в прямом эфире на канале Александра Алиева «Кент» в YouTube.
Осенью прошлого года Павел Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
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