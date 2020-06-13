«Фортуна» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 13 июня, состоится матч «Фортуна» – «Боруссия» Д. Встреча 31-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Дюссельдорфе на стадионе «Эспирит-Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 30 туров дортмундская «Боруссия», набрав 63 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фортуна» (28) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
- 13 июня 2020
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