Роналду не реализовал пенальти впервые за 509 дней
Нереализованный пенальти в кубковом матче с «Миланом» (0:0) стал у Криштиану Роналду первым в 2020 году. Предыдущий раз португалец не смог реализовать одиннадцатиметровый в январе 2019 года во встрече «Ювентуса» с «Кьево».
В целом же Криштиану неизменно не забивает по одному пенальти в год начиная с 2017 года — тогда он не смог забить «Малаге», выступая за «Реал». В 2018-м Роналду не забил Ирану, выступая в составе сборной Португалии.
Невзирая не неудачную реализацию пенальти 35-летним футболистом, в финал Кубка Италии прошёл именно «Ювентус» — в первом матче с «Миланом» туринский клуб сумел сыграть вничью на поле соперника — 1:1.
Ранее оплошность Роналду прокомментировал защитник «Ювентуса» Леонардо Боннуччи.
«Ювентус» обновил рекорд по выходам в финал Кубка Италии
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