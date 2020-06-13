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Экс-игрок «Спартака» Мор — о Семаке: абсолютно волшебный человек

Экс-игрок «Спартака» Мор — о Семаке: абсолютно волшебный человек
Футбол / РПЛ 0

Экс-игрок «Спартака» и ряда других российских клубов Эдуард Мор рассказал о периоде учёбы в луганском спортивном интернате с Сергеем Семаком.

«Он учился на два года старше меня и, когда его ровесники занимались ерундой, приходил в наш номер и учил уроки. Сергей — единственный спортсмен, учившийся там, кто закончил школу с красным дипломом. Абсолютно волшебный человек.

Я не понимал, зачем уж так сильно углубляться в учебники, но с ума он не сходил. Учеба ему легко давалась и не мешала живому общению. Другое дело, что нам, молодым, давали его тетрадки, и мы должны были для старших всё переписывать. Если б он не учился так хорошо, не у кого было бы списывать. К счастью, у меня был очень плохой почерк. Однажды тому, кому я переписал, поставили двойку, и ко мне больше не обращались», — цитирует Мора «Матч ТВ».

За московский клуб Эдуард выступал с 1998 по 2000 год. Дважды он становился чемпионом России.

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