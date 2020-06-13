Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Крауч: я бы подписал в «Ливерпуль» Канте и даже вернул Коутиньо

Крауч: я бы подписал в «Ливерпуль» Канте и даже вернул Коутиньо
Футбол / Англия 0

Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч назвал двоих футболистов, которые могли бы укрепить центр поля мерсисайдской команды.

«Уверен, летом команда не будет стоять на месте, а будет идти исключительно вперёд. Безусловно, троицу нападения трогать не нужно, а вот в полузащиту кого-то взял бы.

Если бы трансфер Н'Голо Канте был реальным, его осуществление стало бы ключевой задачей. Вернул бы в состав даже Филиппе Коутиньо, если бы он согласился быть ролевиком, а не главной звездой состава», — цитирует Крауча Daily Mail.

Питер Крауч выступал в составе «Ливерпуля» в период с 2005 по 2008 год. В составе красных Крауч выиграл Суперкубок и Кубок Англии и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Крауч: стал жалеть об уходе из «Ливерпуля», когда за него начали играть Воронин и Нгог
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020