Крауч: я бы подписал в «Ливерпуль» Канте и даже вернул Коутиньо
Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч назвал двоих футболистов, которые могли бы укрепить центр поля мерсисайдской команды.
«Уверен, летом команда не будет стоять на месте, а будет идти исключительно вперёд. Безусловно, троицу нападения трогать не нужно, а вот в полузащиту кого-то взял бы.
Если бы трансфер Н'Голо Канте был реальным, его осуществление стало бы ключевой задачей. Вернул бы в состав даже Филиппе Коутиньо, если бы он согласился быть ролевиком, а не главной звездой состава», — цитирует Крауча Daily Mail.
Питер Крауч выступал в составе «Ливерпуля» в период с 2005 по 2008 год. В составе красных Крауч выиграл Суперкубок и Кубок Англии и стал обладателем Суперкубка УЕФА.
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