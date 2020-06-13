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«Вальядолид» на выезде обыграл «Леганес» в матче чемпионата Испании

«Вальядолид» на выезде обыграл «Леганес» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Вальядолида» Энес Унал, отправивший мяч в ворота соперника уже на второй минуте матча. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил полузащитник Рубен Алькарас. На 84-й минуте хавбек «Леганеса» Оскар Родригес сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

«Вальядолид» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 28 встречах команда Серхио Гонсалеса набрала 32 очка. «Леганес» (23) — на предпоследнем, 19-м месте.

В 29-м туре Примеры «Леганес» 16 июня на выезде сыграет с «Барселоной», а «Вальядолид» 17 июня дома встретится с «Сельтой».

Испания - Примера. 28-й тур
13 июня 2020, суббота. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 2
Вальядолид
Вальядолид
0:1 Унал – 2'   0:2 Алькарас – 54'   1:2 Родригес – 84' (пен)
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