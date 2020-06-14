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Мартин Брайтвайт забил дебютный гол за «Барселону»

Мартин Брайтвайт забил дебютный гол за «Барселону»
Футбол / Испания 0

Нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт стал автором второго мяча в выездном матче 28-го тура испанской Примеры с «Мальоркой». Датчанин отличился на 37-й минуте с паса форварда Лионеля Месси.

Этот гол стал дебютным для Брайтвайта за сине-гранатовых. 29-летний футболист перешёл в стан действующих чемпионов Испании из «Леганеса» 20 февраля. До паузы из-за коронавируса Мартин помог новой команде в трёх матчах, но не забил ни одного мяча.

Встреча «Мальорка» — «Барселона» сейчас проходит на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. К 65-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Мальорка» (25) занимает 18-е место.

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