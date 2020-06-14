Синама-Понголь – о переходе Рами в «Сочи»: иногда важно иметь большие имена в чемпионате

Бывший французский футболист мадридского «Атлетико», «Ливерпуля» и «Ростова» Флоран Синама Понголь прокомментировал подписание контракта его соотечественника Адиля Рами с «Сочи».
«Трансфер Адиля Рами в «Сочи» стал сюрпризом для меня. Думаю, этот переход — предпосылка к тому, чтобы лига становилась более статусной. Мы знаем, что в России вкладывают немалые средства в продвижение РПЛ. Думаю, иногда важно иметь большие имена в чемпионате», — цитирую Флорана «Известия».
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.
Ранее, адвокат французского защитника, сообщил, что футболист намерен покинуть российский клуб. По его словам, Рами не намерен соблюдать обязательства по отношению к клубу, так как «Сочи» не платит ему зарплату. Француз собирается перейти в другой клуб.
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