Саутгейт: переход Санчо в АПЛ принесёт ему новые возможности

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможном переходе вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в клуб английской Премьер-лиги.
«Если говорить о перспективах Санчо в сборной Англии, любой вариант продолжения карьеры позитивен. В дортмундской „Боруссии“ о нём хорошо заботятся, он получает опыт. Для нас не будет проблемой, если Джейдон останется в немецком клубе, но, если перейдёт в английскую Премьер-лигу, это принесёт ему новые возможности. Было бы неплохо увидеть, как он адаптируется в другой среде.
Важно одно — он должен продолжать играть регулярно. В его возрасте это ключ к обучению и самосовершенствованию. Прелесть его выступлений за „Боруссию“ состоит в том, что он регулярно играет в команде высокого уровня. Игра в Лиге чемпионов — ещё один бонус. Премьер-лига поставит перед ним другие задачи», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
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