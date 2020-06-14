Павленко: есть мнение, что можно кого-то впечатлить, ведя себя быдловато. Это заблуждение

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко рассказал о важности развития личностных качеств у молодых футболистов.



«Из молодых футболистов можно что хочешь лепить как в игровом плане, так и в человеческом, поведенческом. Но у нас принято больше работать над совершенствованием «физики» и техники, чем личности. Хотя психология играет в спорте очень заметную роль. С какого-то возраста спортсмен в состоянии сам себя внутренне укрепить. Более того, обязан! Но бывает, знаете, парень молодой, живет один, мир только начинает постигать. Тут кто-то и направил бы его с высоты накопленного опыта. Менторы в любом случае нужны. Со всей командой одному тренеру не справиться, но неплохо бы получить от него импульс. А ещё лучше — от профессионала-психолога. Люди разные, и подход к ним должен быть разным. Я в 16 лет носился наравне с тридцатилетними. Кто выжил, тот и остался, закон джунглей. Тоже метод, но точно ли вместе с выбывшими не отсеялись суперталанты?



Достичь максимума в карьере мне помешала мягкость? Смотря что под ней понимать. Сформировалось мнение, что если ты относительно культурный и сдержанный, значит, мягкий и слабый. Надо ругаться, напирать, вести себя быдловато, и тогда кого-то впечатлишь. Но это заблуждение. И я не мягкий. Уважительное отношение, понимание ситуации — вовсе не мягкость, а воспитанность. Часто реальность подменяют восприятием, меряют людей каким-то рамками. Мне это не близко, в рамки не хочу. Лучше оставаться собой», — приводит слова Павленко сайт телеканала «Матч ТВ».