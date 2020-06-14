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«Челси» и «Арсенал» интересуются голкипером «Саутгемптона»

«Челси» и «Арсенал» интересуются голкипером «Саутгемптона»
Футбол / Англия 0

Фрейзер Форстер, голкипер «Саутгемптона», выступающий на правах аренды за шотландский «Селтик», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Goal.com со ссылкой на Football Insider.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал». Сообщается, что «Саутгемптон» готов расстаться с 32-летним вратарём за £ 10 млн (€ 11,2 млн). Конкуренцию лондонским клубам может составить «Селтик», который намерен выкупить футболиста после успешного выступления в нынешнем сезоне.

Ранее Форстер защищал цвета «Ньюкасл Юнайтед», «Норвича» и «Бристоль Роверс».

В нынешнем сезоне голкипер провёл за «Селтик» 39 матчей во всех турнирах, 17 из которых отстоял на ноль, и пропустил 28 голов.

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