Заражённый коронавирусом футболист «Норвича» недавно играл с «Тоттенхэмом»

«Норвич Сити» на официальном сайте подтвердил, что один из футболистов клуба заразился коронавирусом. Ранее стало известно, что по итогам очередного тестирования на коронавирус в АПЛ выявлено два новых случая заражения.
По информации BBC, заразившийся игрок «Норвич Сити», личность которого не была раскрыта в заявлении клуба, на этой неделе принимал участие в товарищеском матче с «Тоттенхэм Хотспур». В соответствии с протоколами Премьер-лиги, футболист будет отправлен на самоизоляцию на семь дней, после чего пройдёт повторное тестирование. Если результат окажется отрицательным, игрок сможет вернуться к тренировкам с командой.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был приостановлен в марте и возобновится 17 июня. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», в 29 матчах набрав 82 очка.
- 14 июня 2020
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