Форварда «Майнца» увезли в больницу после столкновения головами с соперником
Нигерийский нападающий «Майнца» Тайво Авонийи получил травму головы в матче 31-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (счёт 0:1, идёт 2-й тайм).
Авонийи столкнулся головами с защитником «Аугсбурга» Феликсом Удуохаем. Нигерийцу некоторое время оказывали помощь, а затем унесли с поля на носилках и отправили в больницу.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Аугсбурга».
Авонийи перешёл в «Майнц» летом 2019 года из «Ливерпуля» на правах аренды за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Германии (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.
«Майнц» ответил фанату, который отказался от членства в клубе из-за чернокожих игроков
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