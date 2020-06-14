АЕК под руководством Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции
В матче 28-го тура чемпионата Греции афинский АЕК одержал победу над ОФИ. Встреча проходила без зрителей на стадионе «Теодорос Вардинояннис» в Ираклионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 42-й минуте первого тайм гол забил бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя. Даниэле Верде удвоил преимущество подопечных Массимо Карреры.
АЕК продлил серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции до 15 матчей. В последний раз команда Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).
Благодаря этой победе АЕК вышел на второе место в чемпионате Греции, набрав 55 очков. Команда Карреры обогнала ПАОК (52). После 28 туров лидером чемпионата Греции является «Олимпиакос» (69 очков). У пирейцев матч в запасе. ОФИ (34) — на 6-м месте.
АЕК Карреры благодаря голу Ливайи продлил беспроигрышную серию до 14 матчей
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