АЕК под руководством Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции

В матче 28-го тура чемпионата Греции афинский АЕК одержал победу над ОФИ. Встреча проходила без зрителей на стадионе «Теодорос Вардинояннис» в Ираклионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 42-й минуте первого тайм гол забил бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя. Даниэле Верде удвоил преимущество подопечных Массимо Карреры.

АЕК продлил серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции до 15 матчей. В последний раз команда Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).



Благодаря этой победе АЕК вышел на второе место в чемпионате Греции, набрав 55 очков. Команда Карреры обогнала ПАОК (52). После 28 туров лидером чемпионата Греции является «Олимпиакос» (69 очков). У пирейцев матч в запасе. ОФИ (34) — на 6-м месте.