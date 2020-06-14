Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан — третий тренер в истории «Реала» с 200 матчами во главе клуба

Зидан — третий тренер в истории «Реала» с 200 матчами во главе клуба
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал третьим тренером в истории «Королевского клуба», который провёл 200 матчей во главе команды.

Юбилейным для французского специалиста стал матч 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (счёт 3:0, идёт 1-й тайм).

Рекордсменом по количеству матчей во главе «Реала» (605) является Мигель Муньос, 236 матчей на счету Висенте дель Боске.

В 199 матчах в ранге главного тренера «сливочных» Зидан одержал 131 победу, 42 раза сыграл вничью и потерпел 26 поражений. Француз привёл клуб к 10 трофеям, в том числе трём кубкам Лиги чемпионов подряд (в среднем один титул в 19,9 матча). Во главе с Зиданом «Реал» забил 486 (в среднем 2,44) и пропустил 209 мячей (в среднем 1,05).

Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020