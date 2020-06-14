Зидан — третий тренер в истории «Реала» с 200 матчами во главе клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал третьим тренером в истории «Королевского клуба», который провёл 200 матчей во главе команды.

Юбилейным для французского специалиста стал матч 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (счёт 3:0, идёт 1-й тайм).

Рекордсменом по количеству матчей во главе «Реала» (605) является Мигель Муньос, 236 матчей на счету Висенте дель Боске.



В 199 матчах в ранге главного тренера «сливочных» Зидан одержал 131 победу, 42 раза сыграл вничью и потерпел 26 поражений. Француз привёл клуб к 10 трофеям, в том числе трём кубкам Лиги чемпионов подряд (в среднем один титул в 19,9 матча). Во главе с Зиданом «Реал» забил 486 (в среднем 2,44) и пропустил 209 мячей (в среднем 1,05).