Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Серхио Рамос догнал лидера в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников

Серхио Рамос догнал лидера в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос догнал бывшего игрока обороны «Барселоны» Рональда Кумана, который занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании среди защитников.

Рамос отличился в матче 28-го тура Примеры с «Эйбаром» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм). Теперь у него и Кумана по 67 голов.

Топ-5 лучших бомбардиров-защитников в чемпионате Испании

1–2. Серхио Рамос («Реал») — 67 голов (11 — с пенальти)
1–2. Рональд Куман (экс-«Барселона») — 67 (46)
3. Фернандо Йерро (экс-«Реал») — 51 (19)
4. Роберто Карлос (экс-«Реал») — 46 (2)
5. Пирри (экс-«Реал») — 45 (16)

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), стал автором шести забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек.

«Реал» предложит Серхио Рамосу контракт до лета 2022 года
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020