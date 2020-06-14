Серхио Рамос догнал лидера в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос догнал бывшего игрока обороны «Барселоны» Рональда Кумана, который занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании среди защитников.

Рамос отличился в матче 28-го тура Примеры с «Эйбаром» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм). Теперь у него и Кумана по 67 голов.

Топ-5 лучших бомбардиров-защитников в чемпионате Испании

1–2. Серхио Рамос («Реал») — 67 голов (11 — с пенальти)

1–2. Рональд Куман (экс-«Барселона») — 67 (46)

3. Фернандо Йерро (экс-«Реал») — 51 (19)

4. Роберто Карлос (экс-«Реал») — 46 (2)

5. Пирри (экс-«Реал») — 45 (16)

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), стал автором шести забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек.