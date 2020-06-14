Серхио Рамос догнал лидера в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос догнал бывшего игрока обороны «Барселоны» Рональда Кумана, который занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании среди защитников.
Рамос отличился в матче 28-го тура Примеры с «Эйбаром» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм). Теперь у него и Кумана по 67 голов.
Топ-5 лучших бомбардиров-защитников в чемпионате Испании
1–2. Серхио Рамос («Реал») — 67 голов (11 — с пенальти)
1–2. Рональд Куман (экс-«Барселона») — 67 (46)
3. Фернандо Йерро (экс-«Реал») — 51 (19)
4. Роберто Карлос (экс-«Реал») — 46 (2)
5. Пирри (экс-«Реал») — 45 (16)
Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), стал автором шести забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек.
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