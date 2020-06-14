Муслера получил двойной перелом во время матча. Вратаря экстренно госпитализировали

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера получил серьёзную травму в первом тайме матча 27-го тура турецкого чемпионата с «Ризеспором» (0:1, перерыв), сообщает Fanatik.
На 15-й минуте встречи вратарь столкнулся с футболистом «Ризеспора» Миланом Шкодой. Футболист «Галатасарая» получил двойной перелом стопы. Муслеру на носилках вынесли с поля и немедленно госпитализировали.
Начиная с 12 июня все профессиональные лиги Турции возобновили проведение матчей сезона-2019/2020. Каждая команда турецкой Суперлиги на момент паузы провела по 26 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Трабзонспор», набравший 53 очка. В первую четвёрку входят «Истанбул Башакшехир» (53), «Галатасарай» (50) и «Сивасспор» (49). «Ризеспор» (25) занимает 16-е место в турнирной таблице.
- 14 июня 2020
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:18
-
22:53
-
22:50
-
22:24
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:15
-
21:10
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:30
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:58