Муслера получил двойной перелом во время матча. Вратаря экстренно госпитализировали

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера получил серьёзную травму в первом тайме матча 27-го тура турецкого чемпионата с «Ризеспором» (0:1, перерыв), сообщает Fanatik.

На 15-й минуте встречи вратарь столкнулся с футболистом «Ризеспора» Миланом Шкодой. Футболист «Галатасарая» получил двойной перелом стопы. Муслеру на носилках вынесли с поля и немедленно госпитализировали.

Начиная с 12 июня все профессиональные лиги Турции возобновили проведение матчей сезона-2019/2020. Каждая команда турецкой Суперлиги на момент паузы провела по 26 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Трабзонспор», набравший 53 очка. В первую четвёрку входят «Истанбул Башакшехир» (53), «Галатасарай» (50) и «Сивасспор» (49). «Ризеспор» (25) занимает 16-е место в турнирной таблице.