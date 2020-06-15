Кьеллини: Роналду – это другой уровень

35-летний защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказал мнение о партнёре по команде Криштиану Роналду.

«К счастью, он теперь мой товарищ по команде. Это другой уровень, вы можете это видеть. Думаю, правильно признать, что переход Роналду многое дал «Ювентусу». Когда у тебя есть такой чемпион, стыдно не извлечь из этого большую пользу», — приводит слова Кьеллини Tuttosport.

Напомним, Кьеллини играет в составе «Ювентуса» с 2005 года. Защитник провёл в составе туринского клуба 509 матчей, забил 36 голов и отдал 20 результативных передач.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.