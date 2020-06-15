Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сеск Фабрегас: в будущем каминг-ауты будут нормальным явлением

Сеск Фабрегас: в будущем каминг-ауты будут нормальным явлением
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил мнение, что в будущем футболистам не составит никакого труда публично признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В будущем кто-то в футболе объявит, что он гей. Поначалу каждый, возможно, сочтёт это странным, и я уверен, что некоторые глупые люди сделают некоторые необдуманные комментарии. Но тогда об этом объявит кто-то ещё, потом кто-то ещё, потом кто-то ещё… и тогда всё будет нормально, и мы будем говорить об этом, как будто это нормальное явление. Это произойдёт однажды, и я надеюсь, что мы будем едины, что бы ни случилось.

У нас есть эта платформа через средства массовой информации, которая может быть позитивной для всего мира. Мы все боремся за лучшее место — лучший мир», — цитирует Фабрегаса The Guardian.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции Фабрегас принял участие в 18 матчах за «Монако», в которых записал на свой счёт 3 результативные передачи.

Сеск Фабрегас призвал сажать в тюрьму за расизм
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020