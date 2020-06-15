Сеск Фабрегас: в будущем каминг-ауты будут нормальным явлением

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил мнение, что в будущем футболистам не составит никакого труда публично признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В будущем кто-то в футболе объявит, что он гей. Поначалу каждый, возможно, сочтёт это странным, и я уверен, что некоторые глупые люди сделают некоторые необдуманные комментарии. Но тогда об этом объявит кто-то ещё, потом кто-то ещё, потом кто-то ещё… и тогда всё будет нормально, и мы будем говорить об этом, как будто это нормальное явление. Это произойдёт однажды, и я надеюсь, что мы будем едины, что бы ни случилось.



У нас есть эта платформа через средства массовой информации, которая может быть позитивной для всего мира. Мы все боремся за лучшее место — лучший мир», — цитирует Фабрегаса The Guardian.



В завершившемся сезоне чемпионата Франции Фабрегас принял участие в 18 матчах за «Монако», в которых записал на свой счёт 3 результативные передачи.