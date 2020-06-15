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Вадим Гаранин покинул РФС

Вадим Гаранин покинул РФС
Футбол / Сборная России 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об уходе старшего тренера юношеской сборной страны (игроки 2005 года рождения) Вадима Гаранина. Специалист и организация достигли договорённости о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Гаранин работал со сборной России с августа 2019 года. Как сообщает пресс-служба РФС, тренер продолжит карьеру во взрослом футболе.

«Российский футбольный союз благодарит Вадима Гаранина за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее главный тренер национальной команды страны Станислав Черчесов рассказал, что помогло его подопечным обыграть сборную Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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