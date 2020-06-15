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«Русофобский бред». Червиченко ответил бывшему футболисту «Спартака» Кинку

«Русофобский бред». Червиченко ответил бывшему фут
«Русофобский бред». Червиченко ответил бывшему футболисту «Спартака» Кинку
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание экс-нападающего клуба Тармо Кинка.

Ранее эстонский футболист заявил, что Червиченко не хотел подписывать с ним контракт из-за его национальной принадлежности. По словам Кинка, в его приглашении в клуб был заинтересован Олег Романцев.

«Видимо, есть что-то примороженное в том регионе. Романцев вообще не знал про существование Тармо Кинка. Единственным человеком, который хотел его купить, был я. У Кинка была неплохая левая нога. Его высказывание – русофобский бред. Завтра он скажет, что мы делали какие-то вычеты из-за того, что эстонец. Впрочем, ничего нового в рамках общей геополитики мы не услышали», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Кинк начинал карьеру на родине, а в 2003 году перебрался в «Спартак». За основную команду красно-белых экс-нападающий провёл два матча и в 2005 году вернулся в Эстонию.

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