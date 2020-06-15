«ПСЖ» намерен купить у «Баварии» Лукаса Эрнандеса

«Пари Сен-Жермен» определился с заменой для защитника Тьяго Силвы, который покинет команду этим летом по истечении контракта.
Как сообщает Cadena Ser со ссылкой на Carousel Confidential, французский клуб нацелился на покупку у «Баварии» Лукаса Эрнандеса, способного сыграть как в центре, так и на фланге обороны. «ПСЖ» уже начал переговоры с представителями 24-летнего футболиста.
Одним из аргументов в пользу перехода Лукаса в стан парижан станет возможность воссоединиться с младшим братом Тео, ныне выступающим за «Милан». Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «ПСЖ».
Лукас Эрнандес перешёл в «Баварию» прошлым летом из «Атлетико» за € 80 млн, став одним из самых дорогих защитников в истории футбола. В сборную Франции он вызывается с 2018 года. С ней стал победителем чемпионата мира, который прошёл в России.
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